Практически все пострадавшие в ДТП в Псковской области граждане Беларуси выписаны из больниц

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Практически все пострадавшие в произошедшем 23 марта ДТП в Псковской области граждане Беларуси выписаны из больниц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"После оказания медицинской помощи 24-25 марта практически все пострадавшие граждане Беларуси убыли на амбулаторное лечение по месту жительства, - отметили в диппредставительстве. - На 26 марта в Псковской областной больнице на лечении остался один человек. Его состояние удовлетворительное, проводится необходимое лечение".

После ДТП посольство постоянно контактировало с представителями главного управления МЧС по Псковской области и отслеживало ситуацию по состоянию здоровья граждан, находившихся в учреждениях здравоохранения региона. По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с участием белорусского автобуса оказана вся необходимая медицинская помощь. Он также распорядился выделить белорусам, не пострадавшим в аварии, новый автобус, который доставил их в пункт назначения. Родственникам пострадавших, которые прибыли в Псковскую область, оказывалось содействие в размещении.

По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск - Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей. Пассажиры автобуса - дети в сопровождении взрослых направлялись в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Беларуси.-0-