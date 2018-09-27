Правила безопасности при занятиях физкультурой и спортом утверждены в Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом утверждены постановлением Министерства спорта и туризма Беларуси от 31 августа 2018 года №60, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Правила направлены на создание условий для охраны здоровья, предупреждения травматизма, организации безопасности занятий физической культурой и спортом. В частности, исправность физкультурно-спортивных сооружений, спортивного инвентаря, оборудования должна проверяться не реже двух раз в год. Организаторы физкультурно-оздоровительных мероприятий проверяют сооружения и инвентарь непосредственно перед занятиями. Установлен порядок, условия составления и утверждения акта готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий, форма такого акта.

В целях безопасности во время спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий на территорию физкультурно-спортивных сооружений не допускаются лица, которые имеют при себе алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, а также холодное, огнестрельное, газовое или другое оружие и т.д.

Установлен также порядок учета спортивных травм и расследования несчастных случаев, произошедших со спортсменами во время спортивной подготовки.

Данные правила утверждены на основании постановления Совета Министров от 5 мая 2014 года №426 "О делегировании Министерству спорта и туризма полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта".

Постановление Министерства спорта и туризма вступает в силу после официального опубликования.-0-