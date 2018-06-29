Президент Австрии: нельзя недооценивать значение "Тростенца" в общеевропейской политике памяти

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен сегодня во время встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко подчеркнул важность "Тростенца" как места общеевропейской памяти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас в Австрии очень удивило то, насколько это место памяти, "Тростенец", выпало из общеевропейской политики памяти, - подчеркнул австрийский лидер. - А значение этого места очень велико, и это нельзя недооценивать". Правительство Австрии придает особое значение увековечению памяти австрийских евреев, погибших в "Тростенце" в годы Второй мировой войны

Также на встрече Александр Ван дер Беллен поблагодарил Александра Лукашенко за дружелюбный прием, оказанный во время визита в Минск.-0-