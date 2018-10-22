Проблемами молодежного рынка труда в Беларуси займется межведомственная рабочая группа

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения проблем молодежного рынка труда в Беларуси создается межведомственная рабочая группа. Планируется, что в ее состав войдут члены Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Речь об этом шла сегодня на рабочей встрече в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты Парламентского собрания и члены Молодежной палаты обсудили вопросы молодежной занятости. При этом участники беседы неоднократно возвращались к проблемам, поднятым главой государства 19 октября во время встречи со студентами гродненских вузов. Члены Молодежной палаты высказали ряд предложений, как реализовать озвученные в Гродно идеи, в том числе в части трудоустройства.

Присутствовавшая на встрече министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич позитивно оценила предложения молодежи. Она пригласила молодых парламентариев подключиться к межведомственной рабочей группе, которая создается в Беларуси. По словам министра, группа займется вопросами молодежного рынка труда, образования. Планируется, что представители Минобразования, Минтруда и соцзащиты вместе с молодыми парламентариями разработают пакет необходимых для решения этих вопросов мер, будут мониторить текущую ситуацию, чтобы при необходимости оперативно предлагать дополнительные шаги.

Сегодня в Беларуси удельный вес работающей молодежи составляет 22,6%. Доля молодежи среди безработных - 28,5% (30,8% в 2017 году).

Во время встречи обсуждались также приоритетные направления деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании, вопросы обеспечения социальных гарантий молодежи на территории двух стран.

Решение о создании Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России было принято на 53-й сессии в Брянске в декабря 2017 года. Молодежная палата формируется путем делегирования 40 представителей палатами парламентов государств-участников, из которых 20 являются гражданами Беларуси и 20 - гражданами России. В состав Молодежной палаты могут входить депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений. Первое заседание Молодежной палаты состоялось 17 июня 2018 года в Бресте.-0-