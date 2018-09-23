Дожди и сильный ветер - на 24 сентября Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 24 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности.
В понедельник будет облачно. Ночью по юго-западу пройдут дожди, днем на большей части территории республики - продолжительные сильные дожди.
Ветер будет южный с переходом на северо-западный: ночью по юго-западу страны, а днем во многих районах сильный, порывистый, местами очень сильный. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами - до 22-27 м/с.
Температура воздуха ночью и утром составит 5-10 градусов тепла, по северу в отдельных районах - плюс 2-4 градуса. Во второй половине дня повысится до 8-14 градусов со знаком плюс, по Гомельской области - до 16 градусов.
Во вторник 25 сентября во многих районах страны сохранится усиление ветера порывами 15-20 м/с, ночью местами по востоку до 22-27 м/с. -0-
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