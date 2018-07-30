Профсоюзы оказывают максимальное содействие участникам жатвы - Орда

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы во всех регионах страны оказывают максимальное содействие участникам жатвы, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, посещая УП "Агрокомбинат "Ждановичи" (Минский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
"Конечный результат работы во многом зависит именно от того, в каких условиях трудятся люди. Поэтому особое внимание уделяем вопросам создания необходимых условий для работы и соблюдения норм и правил охраны труда", - сказал Михаил Орда.
Накануне уборочной кампании ФПБ провела масштабный мониторинг в каждом хозяйстве страны. Проверяли наличие необходимой спецодежды, организацию горячего питания, соблюдение требований охраны труда. В большинстве хозяйств эти вопросы решаются на должном уровне. В частности, горячим питанием обеспечены практически все работники, занятые в уборке. Вместе с тем есть определенные вопросы с обеспечением спецодеждой, созданием необходимых бытовых условий, например оборудованием душевых для механизаторов, добавил Михаил Орда. В каждом таком случае профсоюзы настаивают на обязательном решении этих проблемных моментов.
Со своей стороны профсоюзные организации во всех регионах активно подключаются к решению актуальных для участников жатвы вопросов. Например, для семи сельхозпредприятий разных районов Гомельской области профсоюзы закупили и передали водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды. Витебский обком профсоюза работников АПК закупил 150 пар легкой летней матерчатой обуви, которую передадут в 12 хозяйств области.
Целью посещения Михаилом Ордой агрокомбината стало ознакомление с условиями труда работников, занятых в уборочной кампании, а также награждение ценными подарками лучших экипажей. Агрокомбинат "Ждановичи" - одно из ведущих сельхозпредприятий региона. Традиционно многие работники показывают лучшие результаты на уборке зерновых. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, здесь также выращен хороший урожай. Буквально за два дня работы в полях несколько экипажей уже практически намолотили первую тысячу тонн зерна. "Это еще раз доказывает, что при надлежащей организации труда можно достичь запланированных результатов даже в неблагоприятных погодных условиях", - резюмировал председатель ФПБ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.319 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.166 BYN
|3.17 BYN