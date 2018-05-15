Профсоюзы Таджикистана знакомятся с опытом белорусских коллег по защите прав работников

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Федерации независимых профсоюзов Таджикистана знакомится с опытом белорусских коллег по защите прав работников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзные лидеры Таджикистана сегодня посетили штаб-квартиру ФПБ, где пообщались с председателем национального профцентра Михаилом Ордой. В течение ближайших дней гости прослушают обучающие лекции в Международном университете "МИТСО", посетят ведущие предприятия страны, в том числе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Минский молочный завод №1", Центр информационно-коммуникационных технологий РУП "Белтелеком". Пройдут встречи с профсоюзными работниками и активом отраслевых профсоюзов.

Как отметила первый заместитель председателя федерации Нигора Назарова, за время пребывания в Беларуси гости планируют познакомиться с некоторыми организационными моментами в работе по защите прав и интересов трудящихся и освоить опыт Федерации профсоюзов Беларуси. "Надеемся подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве с комитетами отраслевых белорусских профсоюзов, чтобы впоследствии применить их методы работы в Таджикистане. Мы стараемся учиться у опытных коллег из ФПБ. В перспективе намерены поддерживать с ними деловые отношения", - сказала она.

По итогам пребывания в Беларуси таджикские профактивисты получат свидетельства о повышении квалификации.-0-