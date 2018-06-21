21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси преобладала теплая погода с температурным фоном в основном на 3-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферный фронт, который смещается с Западной Европы, в ночь на пятницу принесет в Беларусь грозовые дожди и вытеснит теплый воздух за пределы страны. Вслед за ним в Беларусь начнут поступать воздушные массы с северо-запада Европы, и в предстоящие выходные температурный фон существенно понизится", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 22 июня, активный атмосферный фронт обусловит ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку Беларуси кратковременные грозовые дожди. В некоторых районах ожидаются сильные ливни, местами грозы будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 17-22 тепла. По востоку будет теплее: ночью - плюс 17-19, днем - 23-28 градусов.

В субботу, 23 июня, под влиянием атмосферных фронтов ночью по юго-востоку Беларуси, днем на большей части территории ожидаются дожди, утром и днем в некоторых районах юго-востока сильные. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, по юго-востоку Беларуси - плюс 13-14. Днем будет не выше 13-19 градусов тепла, лишь по юго-западу - до плюс 21.

В воскресенье, 24 июня, сохранится прохладная неустойчивая погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах на северо-востоке ожидаются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 14-21 градус.

В понедельник, 25 июня, ночью в некоторых районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 14-21 градус тепла, по югу Беларуси местами воздух прогреется до плюс 23.-0-

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