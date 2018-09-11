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Прокуратура предложила пересмотреть подходы к направлению работников в ЛТП

Общество 11.09.2018 | 21:52
Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области предложила пересмотреть подходы к направлению официально трудоустроенных людей в лечебно-трудовые профилактории. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА. 

По мнению прокуроров, к вопросу о направлении в ЛТП таких людей необходимо подходить более взвешенно. Нередко подобные решения влекут за собой увольнение работника, а в случаях с обязанными лицами приводят к увеличению задолженности по расходам на содержание детей, находившихся на гособеспечении.

В этой связи показателен пример, когда мужчина из-за направления в ЛТП утратил постоянное место работы. В этой организации он проработал с 1991 года и к административной ответственности привлекался только за появление в общественном месте в пьяном виде. Как правило, это было в вечернее время в выходные дни. Других правонарушений, связанных с несоблюдением общественного порядка или применением насилия к гражданам, не совершал.

В другом случае мужчину направили в ЛТП с зарплатой в размере Br43 в месяц. До этого он работал в организации со среднемесячным заработком в Br321, прогулял работу только единожды. С мая 2015 года к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства не привлекался. За три месяца нахождения в ЛТП его задолженность перед государством за содержание детей возросла на Br600.

В области в ЛТП за полугодие направлены 613 человек. Одно из основных правонарушений, которые они совершили, - появились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Из них каждый четвертый официально работал на протяжении длительного времени и имел постоянный доход. И только 12 человек работали менее 2 месяцев.

В прокуратуре отметили, что в этих случаях было бы целесообразно обращаться в суд с заявлениями об ограничении в дееспособности людей, злоупотреблявших спиртными напитками, чтобы человек не мог самостоятельно получать и распоряжаться своей заработной платой. В результате такого подхода не растет число безработных. А официально трудоустроенные имеют возможность возвращать средства, затраченные на содержание детей на государственном обеспечении.

По данным Гомельского облисполкома, число безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец июня 2018 года превысило 3 тыс. человек. Среди них значительная часть - освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, а также те, кто ведет асоциальный образ жизни.-0-

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Гомельская область, прокуратура
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