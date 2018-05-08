Равков: память о Великой Победе - мощная объединяющая сила

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Победе является мощной объединяющей силой, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, которое проходит во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Победа советского народа в Великой Отечественной войне является одним из самых ярких и значимых событий в мировой истории. Обращение к истории этой войны, ее урокам необходимо прежде всего для того, чтобы иметь ответы на вопросы о будущем человечества. В этом отношении память о Великой Победе остается той мощной силой, которая объединяет всех людей доброй воли, побуждает их к защите мира и безопасности на фоне жестоких вызовов нынешнего века", - сказал Андрей Равков.

Обращаясь к ветеранам, министр отметил, что они были и навсегда останутся образцом гражданственности и патриотизма, мужества и самоотверженности для современного и будущих поколений. Великая Победа во многом обусловлена волей, мужеством, высочайшим моральным духом советских людей.

В борьбе с фашизмом Беларусь понесла самые тяжелые потери среди всех республик, добавил руководитель ведомства. Величайший подвиг белорусского народа, внесшего огромнейший вклад в разгром фашизма, признан международным сообществом.

Современный мир вступил в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности. Имеют место попытки окончательной ревизии духа и смысла Победы, заявил министр. "Откровенное и циничное попрание норм, регулирующих системы международной безопасности, - это вызов исторической памяти не только народов бывшего Советского Союза, но и народов стран антигитлеровской коалиции", - сказал он. В современных условиях на фоне глобальных противоречий и новых вызовов XXI века следует прислушаться к опыту исторического взаимодействия наций, победивших фашизм. В этом отношении особо актуальны глобальные внешнеполитические инициативы, предлагаемые Беларусью мировому сообществу. В их основе идеи безопасности и сотрудничества - так называемый процесс "Хельсинки-2".

Министр добавил, что Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Проводится миролюбивая многовекторная внешняя политика. Беларусь является донором безопасности на Европейском континенте, что признано международным сообществом. В то же время страна уделяет серьезное внимание вопросам военной безопасности.

На торжественное собрание и концерт мастеров искусств приглашены ветераны войны, Вооруженных Сил, труда, руководители республиканских госорганов и общественных организаций, представители трудовых коллективов, дипломатический корпус, учащиеся и студенты. Концерт представляет собой театрализованную музыкальную программу, построенную на героических эпизодах военной истории Беларуси. Выступают ведущие коллективы и исполнители республики, представители талантливой молодежи.-0-

Фото Максима Гучека