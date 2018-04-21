21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Госорганы и местные власти проводят субботник на рабочих местах либо благоустраивают и приводят в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

На субботнике в Полоцкой гимназии №2

Руководители госорганов будут работать на субботнике на своей малой родине.

Половина денежных средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они пойдут на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Еще 50% средств перечисляются Минфину. Эти деньги направляются на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи - для организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.

Реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, заработанных на субботнике: бенефициар - Министерство финансов, УНП бенефициара - 100691903; номер счета - BY31NBRB36409000001050000000 в белорусских рублях; банк - Национальный банк Беларуси; БИК банка - NBRBBY2X.-0-

Фото Александра Хитрова