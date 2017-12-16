16 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Родители призывников должны понимать, что у них есть связь с командирами. Об этом сегодня после церемонии принятия присяги сказал журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр принял участие в принятии присяги в 72-м объединенном учебном центре в Борисове. Перед присягой руководство центра провело встречи с родителями призывников. "К сожалению, не все родители побывали на беседах. Самое главное, чтобы они понимали: армия - это школа. Школа мужества, патриотизма. И родители должны понимать, что есть связь с командирами, начальниками, Министерством обороны, - отметил Андрей Равков. - Позвоните - все вопросы мы внимательно рассмотрим и примем соответствующие меры. Хотелось бы, чтобы родители не тогда, когда что-то случится, кричали во весь голос, а делали все заранее. И это очень важно для нас".

Он также остановился на тех ребятах, кто слабо адаптируется к условиям службы. "У нас их 12 человек. Сейчас они проверяются на годность к военной службе в РНПЦ психического здоровья. Если это будет поправимо, то они пойдут служить, если нет - будут комиссованы. Семь ребят с общими заболеваниями лежат в госпиталях, рассматривается вопрос целесообразности для них прохождения военной службы - все зависит от результатов их углубленного обследования", - рассказал министр.

Глава Минобороны напомнил, что в учебном центре были приняты определенные дисциплинарные меры воздействия в отношении тех, кто не выполнил возложенные на них задачи. "Мы целенаправленно работаем и по самому военному городку, где проводится капитальный ремонт, - все делаем для того, чтобы у мальчишек были хорошие условия жизни и службы. Мы провели комплекс организационных мероприятий, сейчас проводим технические мероприятия по оборудованию расположения рот современными техническими средствами охраны, - проинформировал министр. - Поработали с сержантами, офицерами, провели тестирование офицерского состава, прапорщиков - тех, кто связан с работой с солдатами. Проведено очень много мероприятий, впрочем, как и в целом по Вооруженным Силам". Андрей Равков отметил, что 92% воинских частей работают без происшествий, а всего в ВС более 300 подразделений.

"Для призывников присяга - событие всей жизни. Они переходят в совершенно другую среду, где только мужской коллектив. В этом коллективе им надо общаться, жить, выполнять задачи. У ребят сейчас самая тяжелая работа - работа над собой", - заключил министр обороны.-0-