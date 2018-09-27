Румас поручил проверить производства в связи со случаем на "Могилевдреве"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас в связи с трагическим случаем на "Могилевдреве" поручил провести проверку на предприятиях. Об этом сообщил сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премьер-министром дано поручение всем органам во главе с МЧС, задействованным по этому вопросу, провести исследование ситуации по подобным инцидентам на всех предприятиях, которые находятся в зоне риска. Также поручено рассмотреть вопрос состояния оборудования, систем, которые должны работать по предотвращению таких ситуаций", - сказал Владимир Кухарев. По иным предприятиям необходимо также изучить ситуацию и в случае выявления недоработок со стороны руководства принять самые жесткие меры по наведению порядка. В ноябре на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине планируется рассмотреть данный вопрос.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович рассказал, что инцидент на "Могилевдреве", по предварительной версии, произошел из-за лакокрасочных составов, которые не были предусмотрены к использованию в покрасочной камере. Он добавил, что из шести людей, которые получили травмы, трое находятся в ожоговом центре в Минске, у наиболее пострадавшего 67% ожогов тела. Сегодня в Могилеве планируется выписка одного госпитализированного, который получил химические ожоги глаз.

Как сообщалось, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. На момент взрыва в производственном помещении было девять работников. По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 УК (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия). Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета Иван Носкевич.-0-