4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой программного обеспечения произошел в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Поступила информация от сопредельной стороны, что у них повторный сбой программного обеспечения таможенных баз данных. В связи с этим грузовой транспорт они будут оформлять в ручном режиме. Просим перевозчиков учитывать данную информацию при планировании маршрутов", - сказал Антон Бычковский. Прогнозируется, что эта ситуация будет продолжаться все выходные.

По данным на 16.00, очереди на въезд в Литву ожидают более 350 фур: в "Каменном логе" - более 120, в "Котловке" - свыше 110, в "Привалке" - более 70, в "Беняконях" - более 50 грузовиков.-0-