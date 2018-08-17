Сертификацию турфирм в Беларуси предлагают сделать обязательной

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести обязательную сертификацию турфирм, сообщил заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Предлагается обсудить введение института обязательной сертификации субъектов турдеятельности. На данный момент она добровольная", - отметил Виталий Грицевич. Сейчас в реестр субъектов турдеятельности подаются сведения о том, что работать в сфере туризма собираются отдельные организации, ИП, которые не имеют к этой сфере никакого отношения, а занимаются совершенно иной деятельностью. И в Минспорта задаются вопросом, как будут защищены права туриста.

Пока окончательное решение не принято, введение обязательной сертификации еще будет обсуждаться с заинтересованными госорганами и турбизнесом.

Изменения могут ожидать и уже существующий реестр субъектов турдеятельности. Его планируется сделать более информативным, а подача сведений турфирмами в реестр может стать обязательной. По данным Белстата, на 1 января в стране было 1 444 организации, которые занимаются турдеятельностью, а в реестре есть сведения - порядка тысячи субъектов. "Когда к нам звонят клиенты и спрашивают, надежна ли фирма, мы первым делом советуем посмотреть, есть ли компания в реестре. Если субъект уже два года не изучает законодательство в сфере туризма, не знает, что надо податься в реестр, как он может быть надежен?", - заметил представитель Минспорта.

В законе "О туризме" могут появиться нормы, касающиеся заключения договоров об оказании туруслуг в виде электронного документа (практика уже есть, ее нужно оформить в законе), экскурсионной деятельности.

По словам Виталия Грицевича, если предлагаемые изменения будут приняты, то в итоге получится абсолютно новая редакция закона "О туризме".-0-