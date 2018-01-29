29 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Сеть центров поддержки технологий и инноваций планируется создать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин перед встречей с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Джоном Сэндеджем, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шумилин подчеркнул, что развивать технологии невозможно без полной информации о патентах, последних достижениях в области интеллектуальной собственности.

"Мы заинтересованы в коммерциализации научно-технических разработок. В прошлом году был создан центр поддержки технологий и инноваций с поддержкой ВОИС. Эта структура направлена на то, чтобы быстро получать информацию обо всех новых изобретениях, разработках, которые есть в мире - равно как и для того, чтобы предлагать наши патенты, разработки для включения в мировую базу, чтобы о них знали за рубежом, - сказал Александр Шумилин. - Этой сетью хотим покрыть всю Беларусь. Сегодня будем обсуждать создание в ближайшей перспективе координационного центра такой структуры на базе Национального центра интеллектуальной собственности".

Процесс получения патентов замедляет необходимость поиска патентов в базах других стран - членов ВОИС. "Мы можем выдать патент в течение полугода, но патентный поиск затягивает этот период на год-полтора. То есть можем сделать это быстро, но хуже будет, если организация начнет производить, а, к примеру, через год окажется, что они по приоритету не имели права этого делать. Тогда могут быть серьезные штрафные санкции, разбирательства в судах. В любом случае патент будет действовать с момент подачи заявки, а не с момента выдачи, если будет принято такое решение", - пояснил председатель ГКНТ.

Александр Шумилин обсудил с Джоном Сэндеджем механизмы укрепления системы интеллектуальной собственности и развития инноваций. Беларусь является участницей базовых соглашений, облегчающих зарубежное патентование изобретений: Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации, а также Договора о патентном праве, административные функции которых выполняет ВОИС. Эта организация оказывает Беларуси значительную финансовую и техническую помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.-0-