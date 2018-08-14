14 августа, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.
"Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, - встречи с классными руководителями, линейки - пройдут 31 августа и 1 сентября. Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…", - рассказал представитель министерства.
По его словам, методические рекомендации по проведению первого урока в ближайшее время будут размещены на интернет-портале Министерства образования и опубликованы в "Настаўніцкай газеце".
Эдуард Томильчик добавил, что на мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны.
Планируется участие руководителей республиканских органов госуправления в торжественных мероприятиях в школах на своей малой родине.-0-
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