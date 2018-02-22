22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные морозы в Беларуси продержатся до конца февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние дни календарной зимы в связи с вторжением арктического воздуха в Беларуси установится очень холодная погода с температурным фоном на 7-13 градусов ниже климатической нормы. Сильные морозы сохранятся до конца февраля. И это будет самый продолжительный период очень холодной погоды в уходящем зимнем сезоне", - сказали в Гидромете.

В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной арктической воздушной массе. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег. За счет низких температур местами образуется изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 14-20 градусов, при ясном небе будет еще холоднее - местами до 21-25 градусов. Лишь по югу страны будет 7-13 градусов ниже нуля. Днем температура составит от минус 3 по югу до минус 12 градусов по северу страны.

"В последние выходные февраля будет очень холодно, а учитывая высокую влажность воздуха и порывистый ветер, ощущение холода будет усиливаться", - отметили в Гидромете. В субботу, 24 февраля, сохранится влияние холодных воздушных масс, а в западных и юго-восточных районах скажется влияние малоактивных фронтов. В отдельных районах, преимущественно по юго-востоку и западу страны, пройдет кратковременный снег, днем ожидается порывистый северо-восточный ветер и слабая метель. Температура воздуха составит в ночные и утренние часы 16-23 мороза, а при ясном небе она понизится до 24-25 градусов, по югу будет 10-15 градусов ниже нуля. Днем - 7-13 мороза.

В воскресенье Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по югу страны возможен кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса мороза, местами при ясном небе - 24-25, по югу - 14-17 градусов ниже нуля. Днем будет 10-15 градусов мороза.

В последние дни февраля на фоне повышенного атмосферного давления в Беларусь продолжат поступать очень холодные воздушные массы с Арктики. В понедельник, 26 февраля, в отдельных районах, преимущественно по северной части страны, пройдет небольшой снег. Ночью и утром ожидается слабый туман, изморозь. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 18-23 мороза, а при ясном небе - до минус 24-26 градусов. В юго-западных районах будет 14-16 градусов ниже нуля. Днем - 10-15 мороза.

Во вторник, 27 февраля, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит в основном 18-24 градуса мороза, при ясном небе она понизится до 25-28, по юго-западу страны будет 15-17 градусов ниже нуля. Днем ожидается 10-17 градусов мороза.-0-

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