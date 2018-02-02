Система оплаты труда в бюджетном секторе в Беларуси с 1 января 2019 года будет пересмотрена

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система оплаты труда работников бюджетного сектора экономики в Беларуси с 1 января 2019 года будет пересмотрена. Об этом сообщила сегодня министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В качестве концептуальных подходов к изменению оплаты труда предлагается заменить 27-разрядную единую тарифную сетку (сейчас 8 пунктов в ней соответствуют рабочим профессиям, остальные - для специалистов. - Прим. БЕЛТА) на 17-разрядную сетку с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и тарифным разрядам, заменить тарифную ставку на базовую, ее размер будет приравнен к бюджету прожиточного минимума, отменить многочисленные централизованно установленные выплаты, расширить права руководителей госорганов и бюджетных организаций по тарифакации должностей с учетом отраслевых особенностей, разграничить полномочия госорганов и бюджетных организаций в области оплаты труда", - пояснила Ирина Костевич.

Из всего этого следует ожидать значительной корректировки законодательства. В феврале предстоит согласовать соответствующие указы главы государства и постановления правительства со всеми отраслевыми министерствами и профсоюзами и до 1 марта внести в установленном порядке в правительство.

"Поскольку переход на новую систему оплаты труда бюджетников предполагается осуществить к 1 января 2019 года, работа в данном направлении будет проводиться в течение всего текущего года", - сказала Ирина Костевич.

Она подчеркнула, что обеспечение балансировки с производительностью и повышение зарплаты в бюджетной сфере являются одними из важнейших направлений работы министерства. "В 2017 году также был принят ряд нормативных правовых актов, которые позволили повысить зарплаты в бюджетном секторе - реальный темп роста составил больше 104%. Мы несколько раз повышали тарифную ставку первого разряда, затронули низкооплачиваемые категории: тех, кто оказывает соцуслуги, работает в сфере культуры и по ряду других направлений. В результате принятых мер соотношение номинальной зарплаты в бюджетной сфере к зарплате по стране составило 76%, задача 2018 года - повышение до 80%", - отметила Ирина Костевич.

Номинальная начисленная средняя заработная плата бюджетных организаций в январе-декабре 2017 года составила Br618,7, в том числе в декабре - Br769,4.-0-