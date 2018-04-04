Совместное заседание коллегий СК Беларуси, России и Армении планируется провести в Гомеле

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье совместное заседание коллегий следственных комитетов Беларуси, России и Армении планируется провести в Гомеле. Об этом сообщили БЕЛТА в международно-правовом отделе СК Беларуси по итогам рабочей встречи в Минске первого заместителя председателя Следственного комитета Алексея Волкова с руководителем управления международного сотрудничества Следственного комитета РФ Олегом Михайловым.

Стороны обсудили некоторые организационные вопросы подготовки третьего совместного заседания. В центре внимания были и практические аспекты, связанные с профессиональной подготовкой и повышением квалификации сотрудников двух ведомств на базе образовательных учреждений Следственного комитета России и Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ.

Представители следственных ведомств двух стран обсудили практику взаимодействия при расследовании уголовных дел в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и иных международно-правовых инструментов в сфере борьбы с преступностью.

Российская Федерация - основной партнер Беларуси при оказании правовой помощи по уголовным делам. Доля поручений об оказании подобной помощи, направляемых в Россию и поступающих из компетентных органов этого государства, составляет около 70% от общего количества.-0-