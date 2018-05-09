Суриков: День Победы - символ жизни, подаренной нам ветеранами

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы - символ жизни, которая подарена нынешним поколениям ветеранами. Такое мнение выразил сегодня журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для меня этот праздник, наверное, как и для многих из нас, если не для всех, - это жизнь, которая, по крайней мере, нам (на пространствах Европы, СНГ) подарена ветеранами", - сказал Александр Суриков.
Он выразил благодарность героям Великой Отечественной войны, которые сумели добыть Победу и подарить ее своим детям и внукам. "Ничего иного, кроме глубочайшей благодарности, мы испытывать не можем. Думаю, что память об их подвиге вечна, в сердцах людей она будет всегда", - отметил дипломат.
"Молодежи надо рассказывать, что могли принести война и нацизм нам, и укреплять во мнении, что благодаря ветеранам мы избежали крайне тяжелой участи", - добавил посол.-0-
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