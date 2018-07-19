Тело погибшего белорусского альпиниста доставлено в Нальчик

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело белорусского альпиниста, погибшего во время восхождения на Эльбрус, доставлено в российский Нальчик, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Спасатели бортом МИ-8 МЧС России транспортировали тело погибшего в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Вечером 17 июля в ущелье Безенги в Черекском районе Кабардино-Балкарии упал альпинист, который совершал восхождение в составе группы из пяти человек из Беларуси. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.-0-