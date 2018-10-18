Тематические смены, инклюзия, профильные лагеря - Карпенко о приоритетах летнего оздоровления

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организации летнего оздоровления детей делается уклон на многопрофильность. Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что ежегодно 34-38% белорусских детей в возрасте 6-18 лет проходят летнее оздоровление. Эта тенденция стабильна и сохраняется на протяжении последних пяти лет. "Мы делаем прицел на многопрофильность летнего детского оздоровления. В это понятие входит организация тематических смен, отдых для различных категорий детей. В первую очередь это инклюзия, у нас растет количество оздоравливающихся детей-инвалидов", - сказал он. По словам министра образования, создаются условия, чтобы такие дети могли отдыхать летом в загородных выездных лагерях.

"Кроме этого, мы делаем очень серьезный прицел на тех подростков, которые требуют особого социального внимания. Это не только оздоровление, но и различные профильные лагеря, например, военно-патриотической направленности, а также студенческие строительные отряды", - проинформировал Игорь Карпенко.

Материально-техническая база загородных лагерей существенно укрепляется. "Мы не сократили количество мест в загородных лагерях и неслучайно проводим конференцию по оздоровлению не на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", а на базе лагеря "Борок", который принадлежит "МАПИД". Это ведомственный лагерь, он может работать круглогодично, для функционирования в зимний период здесь есть автономная система отопления - котельная на местных видах топлива. Создаются все условия для того, чтобы поддержать собственников лагерей в рамках детского оздоровления. Еще где-то лет 20 назад состояние лагерей требовало очень серьезных вложений. Сегодня картина существенно меняется в лучшую сторону. Мы хотим показать на этом семинаре, как ведомственное предприятие содержит и эксплуатирует лагерь, какие подходы в организации этой работы применяются, кто работает в педсоставе", - подчеркнул министр.

Во время оздоровления дети также участвуют во многих мероприятиях. Игорь Карпенко отметил: "Особое внимание уделяется комплексу мероприятий, программ и подпрограмм, которые работают в этих лагерях. Они порой бывают эксклюзивные, авторские. Это вызывает желание у детей поехать в определенный лагерь. Долгое время в лагере "Спутник" работал педотряд "Ветразь", а в этом году он разделился, часть работала в "Спутнике", а часть - на базе санатория-профилактория "Политехник" БНТУ. И дети хотели поехать именно туда, к этим вожатым, конкретно к этим педагогам, с которыми они на протяжении нескольких лет были знакомы". Это говорит о том, что качество работы педагога позволяет популяризировать конкретный лагерь.

"Мы рады, что практико-ориентированность программ подготовки педкадров в стране существенно увеличилась. Студенты педагогических вузов и специальностей выезжают в качестве волонтеров, педагогов, вожатых в лагеря и пробуют себя в будущей профессии, начиная с первого курса. Это важный фактор, который позволяет оттачивать умения и навыки", - добавил он.

В детском оздоровительном лагере "Борок" проходит совместный выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО), посвященный итогам детской летней оздоровительной кампании 2018 года. В нем принимает участие министр образования Игорь Карпенко, директор РЦО Геннадий Болбатовский, представители республиканских органов госуправления, областных и Минского городского исполнительных комитетов, стационарных оздоровительных лагерей.-0-