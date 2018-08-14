Три Спаса: традиции, приметы

Спас медовый

Праздник первого Спаса установлен по случаю двойной победы: русский князь Андрей Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император Мануил - над арабами в 1164 году. Русский князь и греческий император имели в войсках своих Святой Крест Господень. Они оба усердно молились ему о помощи и оба удостоились с войсками чудного видения: от взятых на войну икон Спасителя и Матери Божьей исходил свет и осенял войска. Храбро кинулись воины на неприятеля и победили.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому в народе первый Спас называют еще мокрым Спасом. Также первый Спас в некоторых местах зовут медовым.

Этот день - праздник пчеловодов, когда пчеловоды-пасечники заламывают в ульях первые медовые соты. "На первый Спас заламывай соты", "На первый Спас и нищий медку покушает", - говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и "на помин родителей".

С первого Спаса начинался, как правило, посев озимых хлебов: "Первый Спас - первый посев", - говорили наши предки, и непременно приносили в церковь посевные семена, а поля перед севом окропляли святой водой священники. Освящали также и колодцы. Живы такие народные приметы: "С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы", "На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку".

С праздником первого Спаса совпал день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Упоминание о них в народном календаре связано со временем собирания мака.

Спас яблочный

Второй Спас празднуется в день Преображения Господня. Евангелия рассказывают о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору для того, чтобы помолиться. Во время этой молитвы и произошло Преображение - лицо Иисуса озарилось светом, а одежда, в которую он был одет, стала белее снега. Потом появились два пророка Моисей и Илия, они беседовали с Иисусом о его исходе, который в скором времени произойдет в Иерусалиме. Ученики, ставшие свидетелями преображения, были испуганы. Но Иисус успокоил их и запретил рассказывать о том, что произошло во время молитвы, пока Христос не воскреснет, как ему было предначертано. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.

Раньше до второго Спаса нельзя было есть фрукты. 19 августа их несли в церковь для освящения, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищу. Поэтому в народе второй Спас называется яблочным. По традиции в этот день вначале угощали яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих, как поминание об уснувших вечным сном предков, и лишь затем сами ели.

Василий Селиванов в своей книге "Год русского земледельца" писал: "В этот же день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день в садах насыпают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и развозят по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается".

Яблочный Спас еще называют "первыми осенинами", то есть встречей осени.

В старину все верующие люди непременно праздновали яблочный Спас, пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Спас ореховый

Третий Спас - 29 августа - Спас "на полотне", назначенный в память перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Существует предание, что во время земной жизни Иисуса Христа князь Едесский тяжело заболел. Узнав о чудесах Спасителя, князь послал к нему своего художника с письмом, прося исцелить его от тяжкой болезни. Когда художник увидел лик Спасителя, сильно захотелось ему изобразить черты его на полотне, но все труды остались напрасны - никак не мог он уловить черты лица Господня. Заметив это, Иисус Христос велел принести воды, умылся, вытер лицо свое платком, и к удивлению присутствующих на платке тотчас же получилось изображение Христа. Этот нерукотворный образ свой Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором писал: "Блажен ты, что уверовал в меня, не видав меня. После вознесения моего придет к тебе ученик мой и совершенно исцелит тебя от недуга".

Князь, получив образ и поклонившись ему, почти совсем излечился от болезни. Сначала образ хранился в городе Едессе, где жил князь, впоследствии же был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа.

В народе третий Спас означал также окончание жатвы и озимого сева - с "дожинками", "досевками", а нередко и "засевками".

Третий Спас называли ореховым или хлебным, потому что к этому дню, как правило, созревали орехи и заканчивалась жатва хлебов. И поговорки соответственные были в народе: "Хорошо, если Спас - на полотне, а хлебушко в гумне!", "Третий Спас хлеба припас". "Коль хорош третий Спас, будет зимой квас". Бытовали приметы: "Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса", "Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно".

В этот день пекли пироги и печенье из нового хлеба.-0-