Центры традиционной китайской медицины заработают во всех областях Беларуси в 2018 году

16 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году планируется завершить процесс создания центров традиционной китайской медицины во всех областных городах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Александр Сиваков, который принял участие в открытии подобного объекта на базе Минской областной клинической больницы в Лесном (Минский район).

Александр Сиваков

"В Минске, а также Гродно, Гомеле, Могилеве уже работают центры традиционной китайской медицины. Планируется, что в течение 2018 году они откроются во всех областных городах", - отметил Александр Сиваков.

По его словам, традиционная китайская медицина не является чем-то новым для жителей Беларуси. Ее методы, которые доказали свою эффективность, официально используются в стране и отражены в нормативных актах Минздрава. "На кафедре рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования в течение последних 30 лет подготовлено достаточное количество специалистов, которые оказывают помощь пациентам по соответствующим методикам в различных клиниках Беларуси, - сказал Александр Сиваков. - Развитие отношений с КНР в области традиционной китайской медицины происходит активно. Ежегодно китайское правительство предоставляет возможность стажировки белорусских врачей, которые на практике могут овладеть такими методами лечения".

Главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Минздрава обратил внимание, что китайская традиционная медицина использует различные методы. Прежде всего это применение иглоукалывания (акупунктура), прогревания и традиционного китайского массажа. Данные методы достаточно эффективны при лечении заболеваний периферической нервной системы, внутренних органов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, заболеваний позвоночника, сосудистого русла, суставов, сердечно-сосудистой, ревматологической патологии.

В Беларуси, например, успешно применяется такой метод традиционной китайской медицины, как лазеропунктура, причем используются лазеры отечественного производства (одно-, двух-, трех-, четырехцветные), не уступающие зарубежным аналогам по своей эффективности. "Даже для китайских коллег было новым то, что в нашей клинической практике используются многоцветные лазеры. Кроме лазерных технологий для воздействия на точки акупунктуры применяются электрические или электромагнитные поля и другие современные технологии, - рассказал Александр Сиваков. - Речь идет об интеграции. Можно с уверенностью утверждать, что традиционная китайская медицина вместе с новыми технологиями способствует в ряде случаев повышению эффективности уже применяемых методов лечения пациентов".

Сегодня новый центр традиционной китайской медицины открылся на базе Минской областной клинической больницы. Здесь по 28 января врачи из Китая поделятся опытом с белорусскими специалистами и проведут мастер-классы.-0-