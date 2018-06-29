ЦТ по биологии на 100 баллов написали 11 человек

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по биологии на 100 баллов написали 11 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"На централизованное тестирование был зарегистрирован 27 001 абитуриент. На экзамен пришло на 1 242 человека меньше, один поступающий был удален из аудитории за мобильный телефон. В результате на 100 баллов биологию написали 11 человек", - сказал Юрий Миксюк.

Средний балл ЦТ по биологии составил 37,85, в прошлом году он равнялся 33,31. В очередной раз директор РИКЗ отметил, что средний балл не является абсолютной оценкой знаний абитуриентов. "Переводить его в десятибалльную систему нельзя. Средний балл не отражает уровень абсолютных знаний абитуриентов, он является относительным, ранговым, это балл сравнения", - напомнил Юрий Миксюк.

Нулевой результат по биологии показал один человек. Следующий предмет централизованного тестирования - география. Экзамен состоится 30 июня.-0-