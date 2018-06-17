В Беларуси есть огромный потенциал для развития цифрового сектора - представитель Еврокомиссии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть огромный потенциал для развития цифрового сектора, заявил директор департамента Восточного партнерства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим огромный потенциал именно в Беларуси для цифрового сектора, я думаю, что у вас очень опытные молодые люди, которые работают в этом секторе. И как раз Беларусь предложила сделать эту сферу приоритетом "Восточного партнерства", - подчеркнул он и отметил, что благодаря этому работа в этом направлении стала вестись более активно.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что соглашение о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС до 2020 года находится на финальной стадии. "У нас есть общая цель - это улучшение отношений между Беларусью и Евросоюзом, думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества - это будет первый договор, и я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу", - отметил он. Также Лоуренс Мередит обратил внимание, что активизации сотрудничества поспособствует и белорусская визовая политика, которая даст возможность и туристам, и бизнесу из Евросоюза побывать в Беларуси.

Чиновник констатировал, что правительство Беларуси играет важную роль в контексте "Восточного партнерства".

Как сообщалось, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль посетят 21-22 июня Минск для участия в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства". Заседания будут посвящены реализации идеи по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза.-0-