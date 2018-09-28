В Беларуси планируется повысить эффективность прямых телефонных линий власти с населением

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатываются практические меры для повышения эффективности прямых телефонных линий власти с населением, информирует газета "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Григория Шлыка, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси последние три года действует особая оперативная форма связи населения и представителей власти: еженедельно каждую субботу с 9.00 до 12.00 любой гражданин имеет право обратиться по волнующему его вопросу на прямую телефонную линию к руководству своего региона. "Администрация Президента уделяла и в дальнейшем будет уделять этой работе самое пристальное внимание. Сегодня прорабатываются практические меры, которые, по нашему мнению, позволят придать новый импульс, повысить эффективность прямых телефонных линий", - проинформировал Григорий Шлык.

"Практически все регионы ощутили, с одной стороны, их востребованность населением, с другой - возможность самой власти посмотреть на результаты своей работы глазами рядовых граждан. На наш взгляд, пришло время выходить на новый уровень этой работы. Обобщив и проанализировав наработанный опыт как на районном, так и на областном уровнях, пересмотрев устоявшиеся подходы, взяв все лучшие наработки как у себя, так и у соседей, определив новые перспективные направления, нужно двигаться дальше", - подчеркнул он.

В 2018 году Информационно-аналитический центр при Администрации Президента провел опрос общественного мнения по поводу прямых телефонных линий. Он показал, что почти 37% респондентов удовлетворены результатом обращения. Однако 39% граждан, которые ранее обращались на эти линии, ответили отрицательно, ответ 14% - "скорее нет". "При этом следует отметить, что результаты опроса практически совпадают с результатами аналогичного опроса, проведенного годом ранее. Так что здесь местным исполнительным и распорядительным органам власти есть еще над чем работать", - обратил внимание начальник главного управления Администрации Президента.

Поступающие звонки анализируются. Чаще всего, в более чем 50% случаев, люди обращаются по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства, которые требуют оперативного решения (протекание кровель, неудовлетворительная работа диспетчерских служб, ремонт системы водоснабжения, благоустройство внутридворовых территорий, ремонт сельских дорог и т.д.) Около 14% обращений затрагивают вопросы труда и социальной защиты (пенсии, зарплаты, детские пособия, вопросы трудоустройства). Григорий Шлык рассказал, что в 2018 году по отдельным темам произошло некоторое увеличение количества обращений. "Это касалось как финансовых вопросов (возврат банковских вкладов советских времен, освобождение от уплаты сбора на финансирование государственных расходов), так и вопросов торговли и общественного питания, где заявители были не согласны с закрытием магазинов (особенно в сельской местности), указывали на низкий ассортиментный перечень товаров, отмечали недостатки в работе автолавок", - уточнил он. Снижение количества обращений наблюдалось по вопросам улучшения жилищных условий, труда и заработной платы, сельского хозяйства и продовольствия.

Подводя итоги трех лет работы прямых телефонных линий, Григорий Шлык отметил, что такой формат работы с населением актуален и полезен. "За каждым звонком стоят люди, которые вносят предложения по совершенствованию деятельности того или иного госоргана, или те, кто просто нуждается в помощи и поддержке. И даже если какой-либо человек критически оценивает те или иные решения власти, но все же обращается к местным руководителям, то делает он это потому, что верит в способность власти прислушаться к нему и устранить отмеченные недостатки. Именно поэтому крайне важно не просто ценить проявления такого доверия, но и всемерно укреплять его", - убеждены в Администрации Президента.-0-