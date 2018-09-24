24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается подготовка жилфонда к отопительному периоду, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина.

По состоянию на 19 сентября, получено 94% паспортов готовности жилых домов, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ. План по ремонту кровель выполнен на 99,8%, стыков стеновых панелей - на 108,9%. Проведен профилактический ремонт систем отопления. Подготовка жилфонда к отопительному сезону включает также профилактику и ремонт внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций.

Что касается готовности теплоисточников, то соответствующие паспорта получили 3 тыс. 427 котельных, находящихся на балансе организаций ЖКХ, или 98% от их общего числа. В целом по отрасли создан запас 10,7 тыс. т топочного мазута в качестве резервного топлива для газовых котельных (102% от задания), а также 1,83 млн куб.м древесного топлива (101%).

Светлана Тимошкина рассказала, что во время подготовки к осенне-зимнему периоду совместно с республиканской коммунально-технической службой гражданской обороны были проведены командно-штабные учения. Отрабатывался порядок действий областных, городских и районных коммунально-технических служб при возникновении чрезвычайных ситуаций в неблагоприятных погодных условиях, связанных с авариями на ТЭЦ, на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, на теплотрассах.

Комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года утвержден постановлением Совета Министров от 6 июня 2018 года №430. Республиканским органам госуправления совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовительные работы к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Решение о включении отопления принимают местные органы власти при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней. На первом этапе к отоплению подключают социальные учреждения, на втором - жилые дома, гостиницы, общежития, учебные учреждения. Затем тепло подается в административные здания, производственные помещения.-0-