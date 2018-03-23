В Беларуси начнут обучать синоптиков

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ начнут обучать синоптиков, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

"На данный момент в Беларуси не готовят синоптиков. Мы приступили к решению этой проблемы совместно с Министерством образования и БГУ. Вместе с географическим факультетом БГУ разработали соответствующий план и с сентября текущего года уже планируем начать набор специалистов в магистратуру", - сказал Роман Лабазнов.

Он отметил, что к вопросу подготовки синоптиков нужно подходить комплексно. "Организовать учебный курс в принципе несложно, но кто будет обучать специалистов данного профиля? Кроме того, всех выпускников нужно обеспечить работой. Так что эта задача непростая, быстро ее не решишь, но задел уже есть", - добавил начальник Белгидромета.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-