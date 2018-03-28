28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах Беларуси запустят шары в небо в память о погибших в Кемерово. Информация с призывом присоединиться к акции памяти размещается в соцсетях и передается через мессенджеры, сообщает БЕЛТА.

Акция пройдет сегодня в 19.00. Активисты предлагают почтить память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" минутой молчания. "Просьба всех, кто будет за рулем, ровно в 19.00 нажать на минуту на сигнал, чтобы город зазвенел. В это время запустят шары в небо", - говорится в сообщении.

Такие же акции памяти проходят сегодня в российских городах.

Как сообщалось, Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила госфлаги. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.

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