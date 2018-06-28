В Минске наградили лауреатов конкурса "Человек дела - 2018"

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Республики в Минске состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Человек дела - 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Общественный редакционный совет издательской компании "Дело (Восток+Запад)" подвел итоги очередного конкурса "Человек дела" и определил победителей, среди которых руководители наиболее эффективных отечественных и зарубежных предприятий, работающих на белорусском рынке. Авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели входят в состав совета во главе с академиком, доктором экономических наук, профессором, советником НАН Беларуси, создателем белорусской инновационной и ноосферной школы, первым белорусским ученым, награжденным золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты, Петром Никитенко.

"Приятно, что на протяжении всех лет, которые это мероприятие проводится (уже 22 года), его активно поддерживают государственные структуры и предпринимательские союзы, которые принимают самое активное участие в выдвижении кандидатов. Всех нынешних "людей дела" отличает предпринимательский дар, управленческий талант, инновационный подход к разработке и внедрению новых товаров и услуг. Немаловажную роль в определении победителей также играют финансовые показатели бизнеса и его социальная значимость. Однако, пожалуй, самым важным критерием для принятия решения редакционным советом стал масштаб личности каждого отдельного лауреата", - подчеркнули организаторы конкурса.

Лауреатами конкурса стали: в номинации "За стабильную и эффективную работу в непростых рыночных условиях в сфере ретейла" - председатель совета директоров ЗАО "Патио" Андрей Балабин, "За безупречное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере легкой промышленности" - директор ОАО "Ручайка" Ирина Григорьян, "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях в сфере строительства и девелопмента" - директор инвестиционно-строительного унитарного предприятия "Амтел-Пропертис Девелопмент Бел" Александр Ракито.

Лучшим в номинации "За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития" стал основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, в номинации "За весомый вклад в развитие финансового рынка" - управляющий компании LWO Олег Кондратенко, в номинации "За высокое качество бизнес-услуг" - председатель правления ЗАО "МТБанк" Андрей Жишкевич, в номинации "За успешное применение антикризисных технологий и методов управления" признан директор ОАО "Белэнергосвязь" Александр Штытько, в номинации "За активное привлечение и эффективное использование инвестиций" - генеральный директор ОАО "Мостодрев" Сергей Ососов.

В номинации "За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси" победил генеральный директор Волковысского ОАО "Беллакт" Александр Яроцкий, в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках" - генеральный директор сети магазинов "Соседи", совладелец СООО "Либретик" Вадим Аванесов, в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси" - генеральный директор ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" Александр Романовский, в номинации "За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель" - основатель портала tut.by, совладелец ООО "Тут Бай Медиа" Юрий Зиссер.

Лауреатам конкурса "Человек дела - 2018" вручены дипломы редакции журнала "Дело" и памятные призы - работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. В церемонии награждения приняли участие представители отраслевых министерств и территориальных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, работающие в Беларуси, представители дипломатического корпуса, общественные и политические деятели.

Этот конкурс является некоммерческим проектом журнала "Дело" и призван стимулировать развитие национального предпринимательства.-0-