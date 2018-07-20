В пункте пропуска "Лоша" частично ограничат движение

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном автодорожном пункте пропуска "Лоша" с 21 июля по 19 августа частично ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
В этот период будут проводиться строительно-монтажные работы на полосах движения транспорта. В Госпогранкомитете просят учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-литовскую границу.-0-
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