Во вторник Георгий Колдун разыграет 58-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону 5 автомобилей и деньги!

Удача не знает передышки! Всего лишь несколько дней назад победители 77-го тура игры "Удача в придачу!" от торговой сети "Евроопт" получили свои ключи от квартиры и автомобилей, разыгранных во вторник, а уже завтра, 24 июля, состоится розыгрыш очередного тура игры, где на кону снова – квартира в престижном районе Минска, 5 внедорожников и более 20 000 денежных призов!

Претендовать на призы 78-го тура игры "Удача в придачу!" будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные с 16 по 22 июля включительно. В гости к игре в этот вторник по традиции заглянут известные персоны. Главный приз – просторную квартиру в Минске – разыграет популярный белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун!

Увидеть розыгрыш своими глазами можно будет в 18:20 в торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 в Минске. Также шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях. Так что следить за розыгрышем можно из любой точки мира!

Во вторник новоселов отыщет уже 58-я квартира от "Евроопт" – в престижном районе Минска, по ул.Ильянская, 10

Самому удачливому покупателю 78-го тура достанется квартира в престижном районе Минска! Кстати, уже 58-я, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Новостройка с квартирой находится по адресу ул.Ильянская, 10, а рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Отличный вариант для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, жилье всегда можно сдавать в аренду или продать. Оценочная стоимость квартиры - около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте. Так что приз во всех смыслах ценный!

Крупно повезет в этот вторник и еще пяти покупателям, которые выиграют стильные кроссоверы "Хендэ Крета", с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте! Это будут уже 217-й, 218-й, 219-й, 220-й и 221-й автомобили, которые обретут своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью "Евроопт".

Еще пять покупателей выиграют новенькие "Хендэ Крета"

И, конечно, своих обладателей отыщут более 20 000 денежных призов!

Проследить собственное участие в розыгрыше очень легко – на сайте evroopt.by сегодня будет размещен список всех зарегистрированных участников 78-го тура. А во вторник после завершения трансляции розыгрыша там же будет опубликован список победителей!

Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире – и пусть ваш игровой код станет удачным в этот вторник!