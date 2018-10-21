XV съезд ДОСААФ пройдет 25 октября в Минске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы центрального совета республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси" (ДОСААФ) состоятся в Минске 25 октября во время XV съезда ДОСААФ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре объединения.

В работе съезда примут участие представители различных министерств и ведомств, общественных организаций, руководители оборонных обществ СНГ. Во время форума будет представлен отчет центрального совета и центральной ревизионной комиссии. Кроме того, в повестке вопрос об изменении устава ДОСААФ.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси объединяет более 158 тыс. человек. В его структуре шесть аэроклубов, два учебных центра, пять специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ, два стрелково-спортивных клуба, республиканский спортивно-технический комплекс и учебно-спортивный центр.

Приоритетная задача ДОСААФ заключается в патриотическом воспитании молодежи, подготовке ее к военной службе. Важное место занимает обучение рабочим профессиям. Кроме того, объединение ежегодно проводит около 200 чемпионатов, первенств и других республиканских и областных соревнований. За прошедшие пять лет спортсмены ДОСААФ приняли участие в 239 чемпионатах, Кубках мира и Европы, на которых завоевано 1338 медалей, из них большая часть (590) золотые. Подготовлено 32 мастера спорта международного класса, 224 мастера спорта, 20 судей национальной и высшей национальной категорий.-0-