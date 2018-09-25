Абрамович хочет продать "Челси" за рекордные 3 млрд фунтов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский миллиардер Роман Абрамович хочет выручить от продажи английского "Челси" 3 млрд фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg Businessweek.

В случае совершения сделки это будет рекордная в истории спорта сумма, вырученная за продажу футбольного клуба.

Ранее Абрамович отверг предложение британского бизнесмена Джима Рэтклиффа, который предлагал за "Челси" 2,3 млрд фунтов.

Роман Абрамович приобрел английский профессиональный футбольный клуб "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.-0-