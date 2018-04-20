Александра Саснович и Анна Каролина Шмидлова откроют матч Кубка Федерации Беларусь - Словакия

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На корте минской "Чижовка-Арены" сегодня состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия. Эта игра станет сотой для сборной Беларуси за время выступлений в Кубке Федерации, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время жеребьевки

Сборная команда Словакии

Во время жеребьевки

В первом одиночном поединке в субботу, 21 апреля, в 13.00 белоруска Александра Саснович встретится с Анной Каролиной Шмидловой. Вслед за ними на корт выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова.

В воскресенье состоятся еще два одиночных поединка: в 12.00 встретятся Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, после которых Александра Саснович сыграет с Викторией Кужмовой. Завершится матч парной встречей - у белорусок на нее заявлены Лидия Морозова и Вера Лапко, словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова. По регламенту Кубка Федерации, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.

Александра Саснович

Во время жеребьевки

Сборная команда Беларуси

Ранее сборные Беларуси и Словакии только один раз встречались в матче Кубка Федерации. В 2004 году в Братиславе словацкие теннисистки победили со счетом 4:0 и сохранили прописку в элитном дивизионе. В мировом рейтинге женских команд Беларусь сейчас занимает 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.

В нынешнем сезоне Кубка Федерации белоруски уступили команде Германии (2:3) в четвертьфинале Мировой группы, а словацкие теннисистки в домашнем матче второго дивизиона обыграли россиянок в первом раунде второй Мировой группы со счетом 4:1.

Сборные команды Беларуси и Словакии

Сборная команда Словакии

Сборная команда Беларуси

Кроме матча в Минске в этот уик-энд борьбу за право сыграть в Мировой группе поведут еще три пары команд: Румыния - Швейцария, Австралия - Нидерланды, Италия - Бельгия. Также 21 и 22 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка Федерации - в Штутгарте немецкие теннисистки будут соперничать с командой Чехии, а в Экс-ан-Провансе сборная Франции примет американок.

Решающий матч состоится 10-11 ноября на площадке одного из финалистов. В финале прошлого года белорусские теннисистки уступили в Минске сборной США со счетом 2:3.-0-

Фото Дениса Костюченко.