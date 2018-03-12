Александра Саснович не прошла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела выйти в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, встречалась со второй ракеткой планеты Каролин Возняцки из Дании и повела в первом сете 4:1 с тремя брейками. Затем Александра потеряла игровой ритм, допустила много ошибок и соперница, выиграв 5 геймов подряд, победила в первой партии - 6:4. Второй сет Саснович провела очень собранно и выиграла его со счетом 6:2. Решающая партия получилась упорной, но в итоге удача была на стороне Возняцки - 6:3. До этого Саснович победила польскую теннисистку Магду Линетт (5:7, 7:6, 7:6) и эстонку Анетт Контавейт (6:2, 6:4).

Ранее выступления в одиночном разряде завершили еще две белоруски. Арина Соболенко уступила в 1/16 финала чешке Маркете Вондроушовой - 2:6, 2:6, а Виктория Азаренко во втором раунде проиграла американке Слоан Стивенс - 1:6, 5:7. Теперь Азаренко и Соболенко продолжат играть в парном разряде. На старте белоруски были сильнее американско-канадского дуэта Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6, 2:6, 10:7. Во втором раунде Азаренко и Соболенко встретятся с российским тандемом Екатерина Макарова / Елена Веснина.-0-