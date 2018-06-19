Александра Саснович проиграла на старте теннисного турнира в Испании

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (51-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала Саснович уступила немецкой теннисистке Антонии Лоттнер (141) - 4:6, 0:6. В поединке за выход в четвертьфинал Антония Лоттнер сыграет с победительницей матча между россиянкой Светланой Кузнецовой (58) и Анастасией Севастовой (20) из Латвии.

Позже Виктория Азаренко (85) в поединке первого круга встретится со швейцарской теннисисткой Штефани Фегеле (93).

В парном разряде белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхов. На старте одиночного разряда Арина Соболенко уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк - 6:3, 4:6, 2:6.-0-