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Александра Саснович сыграет с Дарьей Гавриловой в 3-м круге Уимблдонского турнира

Спорт 07.07.2018 | 08:25
Александра Саснович. Фото из архива
Александра Саснович. Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проведет сегодня свой третий поединок на Уимблдонском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала соперницей Александры Саснович, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, будет представительница Австралии Дарья Гаврилова, у которой 25-я позиция. В первом круге белоруска победила седьмую ракетку планеты двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову, а затем была сильнее американки Тейлор Таунсенд (73).

Сегодня в соревнованиях смешанных пар белорус Андрей Василевский и Анастасия Родионова из Австралии встретятся с новозеландцем Майклом Винусом и словенкой Катариной Среботник. Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей доиграют свой матч с чешским дуэтом Роман Жебавы / Луция Градецка. Накануне эта встреча была прервана при счете 1:1 - первый сет выиграли Азаренко и Маррей (7:6), а во втором чехи взяли реванш (6:4).

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и чешская теннисистка Квета Пешке посеяны под 13-м номером и завтра во втором раунде встретятся с британской парой Джей Кларк / Хэрриет Дарт. В 1998 году Максим Мирный и американка Серена Уильямс стали победителями Уимблдона в миксте.-0-

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