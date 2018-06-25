25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вернулась в топ-50 мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Саснович не очень успешно выступила на турнире в Испании, но все же сумела подняться на одну ступеньку рейтинга WTA, набрав 1053 очка. На этой неделе лучшей из белорусских теннисисток является Арина Соболенко, у которой 1145 баллов и 45-я позиция. Вера Лапко на 84-м месте, имея 782 очка, у Виктории Азаренко 771 балл и 87-я строка.

Сегодня Арина Соболенко стартует на представительном турнире в британском Истборне с призовым фондом $852,5 тыс. Ее первой соперницей будет американская теннисистка Саша Викери, у которой 81-е место в мировом рейтинге.

Сразу три белоруса сегодня проведут первые поединки первого квалификационного раунда Уимблдонского турнира. В основную сетку третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - Илья Ивашко (126-й номер рейтинга АТР) встретится с британцем Даниэлем Эвансом (340), соперником Владимира Игнатика (212) будет австралиец Джон-Патрик Смит (340), Егор Герасимов (217) сыграет с австрийцем Деннисом Новаком (177). Чтобы попасть в число 128 участников основного этапа Уимблдона нужно преодолеть 3 квалификационных барьера.-0-