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Александра Саснович вышла в 1/16 финала Australian Open

Спорт 18.01.2018 | 07:09
Александра Саснович
Александра Саснович

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (56-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу и впервые в карьере вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Александра обыграла 30-ю ракетку планеты хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони - 6:3, 6:1. Для победы понадобилось всего 56 минут. В стартовой встрече Александра Саснович была сильнее американки Кристины Макхейл (73). В 1/16 финала соперницей белоруски будет 8-й номер мирового рейтинга - французская теннисистка Каролин Гарсия.

В первом раунде мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сегодня сыграют с аргентинским тандемом Гвидо Пелья / Диего Шварцман. Белорус Максим Мирный и австриец Филип Освальд на старте обыграли итальянско-израильский дуэт Томас Фаббиано / Дуди Села - 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Теперь в 1/16 финала Мирный и Освальд встретятся с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами.-0-

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Теги
Австралия, Мирный, Саснович, теннис, турнир
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