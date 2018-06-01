Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из семерых белорусских теннисистов выступление на открытом чемпионате Франции продолжает только Александра Саснович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин в матче 1/16 финала парного разряда победили украинку Надежду Киченок и представительницу Австралии Анастасию Родионову - 6:4, 1:6, 6:4.

В матче за выход в четвертьфинал белорусско-китайский дуэт сыграет с победителем встречи чешской пары Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова и интернационального тандема Саманта Стосур (Австралия) / Анастасия Павлюченкова (Россия).

Ранее после разных стадий соревнований ракетки зачехлили белорусы Максим Мирный, Илья Ивашко, Андрей Василевский, Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Лидия Морозова.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема", проходящий на грунтовых парижских кортах "Ролан Гаррос", завершится 10 июня. Его общий призовой фонд в этом сезоне составляет почти 40 млн евро.-0-