Александра Саснович вышла в 3-й раунд Уимблдонского турнира

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американку Тейлор Таунсенд (73) и вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой второй поединок на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса Александра начала очень мощно, не отдав сопернице ни одного гейма в первом сете - 6:0. Во второй партии белоруска несколько сбавила обороты и уступала 2:4. Однако затем вновь взяла бразды правления в свои руки и выиграла 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Для Александры Саснович это первый в карьере выход в третий раунд Уимблдонского турнира.
Следующей соперницей Александры Саснович, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, будет представительница Австралии Дарья Гаврилова, у которой 25-я позиция.
Сегодня Гаврилова и белоруска Вера Лапко неудачно провели первый матч парного разряда, уступив румынскому дуэту Михаэла Бузарнеску / Ирина-Камелия Бегу - 3:6, 6:7 (3:7).-0-
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