Александра Саснович за 3 часа обыграла польку Магду Линетт и вышла во 2-й раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй раунд турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке Александра, занимающая 49-е место в мировом рейтинге, победила польку Магду Линетт, у которой 61-я позиция, - 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Напряженнейшая встреча продолжалась 3 часа.
Первой из белорусок в 1/32 финала пробилась Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA), которая переиграла представительницу США Варвару Лепченко (66) -7:5, 6:1. В следующем матче соперницей Соболенко будет 18-я ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова.
Двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Виктория Азаренко (204) одолела на старте британку Хизер Уотсон (70) - 6:4, 6:2.-0-
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