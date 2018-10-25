Алексей Бага объявил состав БАТЭ на матч с "Челси" в Лиге Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага объявил стартовый состав на матч с английским "Челси" в третьем туре группового этапа футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме на поле лондонского стадиона "Стэмфорд Бридж" у борисовчан выйдут: Щербицкий, Филипович, Володько, Филипенко, Риос, Глеб, Бага, Драгун, Стасевич (капитан команды), Сигневич, Скавыш. В запасе остались: Чичкан, Яблонский, Иванич, Березкин, Волков, Туоминен, Мукам.
Игра начнется в 22.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В другом сегодняшнем поединке группы L греческий ПАОК примет в Салониках венгерский "Види" из Секешфехервара.-0-
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