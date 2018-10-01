Алексей Кульбаков назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Кульбаков назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов дортмундской "Боруссии" и "Монако", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судейский комитет УЕФА произвел назначения на очередной тур самого престижного клубного турнира. Вместе с Алексеем Кульбаковым на предстоящем 3 октября матче будут работать белорусы Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервным арбитром выступит Юрий Хомченко. Дополнительные помощники рефери станут Денис Щербаков и Дмитрий Дмитриев.

Матч "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако" начнется в 22.00 по белорусскому времени на стадионе BVB Stadion Dortmund.-0-