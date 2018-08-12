Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса ФК "Динамо-Брест"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой наставник Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса футболистов брестского "Динамо". Такая информация размещена на официальном сайте брестского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С сегодняшнего дня к домашнему матчу 3-го квалификационного раунда с кипрским "Аполлоном" (16 августа) команду будет готовить чешский специалист Марцел Личка, который был одним из ассистентов Шпилевского.

В первом поединке в Никосии брестчане потерпели крупное поражение от "Аполлона" - 0:4 и почти потеряли шансы выйти в плей-офф и продолжить борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы.-0-