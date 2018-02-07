7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская бегунья Алина Талай примет участие в зимнем чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который 16-17 февраля пройдет в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Изначально спортсменка не значилась в списке участников, но подтвердила свою заявку на турнир в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". На данный момент у Алины Талай личный лучший результат в беге на 60 м с барьерами в сезоне - 7,88 сек. В Могилеве белоруска постарается улучшить это достижение в острой конкуренции с другой отечественной барьеристкой Эльвирой Герман. Обе бегуньи выступали на международном турнире в немецком Дюссельдорфе, где Алина была чуть быстрее Эльвиры.

Организаторы чемпионата Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях установили призовой фонд в размере $16 тыс. Соревнования в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" станут важным этапом подготовки к чемпионату мира, который с 1 по 4 марта примет английский Бирмингем.-0-