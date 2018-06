Слоан Стивенс и Симона Халеп вышли в финал "Ролан Гаррос"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Франции по теннису стали известны участницы финала в женском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй финалисткой стала американка Слоан Стивенс, победившая свою соотечественницу Мэдисон Киз - 6:4, 6:4.

Слоан Стивенс

Соперницей Стивенс в решающем поединке 9 июня станет первая ракетка планеты румынка Симона Халеп, обыгравшая испанку Гарбинье Мугурусу - 6:1, 6:4.

